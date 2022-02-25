Банки держави-агресора більше не працюватимуть в Україні - Нацбанк
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації. Про це УНН пише з посиланням на заяву НБУ.
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Перелік банків, які перебувають під контролем РФ:
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- Акціонерне Товариство "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (далі – АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії".
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- Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі – ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".
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"Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців", – заявив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.