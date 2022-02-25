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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 11844 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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Банки держави-агресора більше не працюватимуть в Україні - Нацбанк

Банки держави-агресора більше не працюватимуть в Україні - Нацбанк

Київ • УНН

 • 353051 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Російської Федерації. Про це УНН пише з посиланням на заяву НБУ.

Деталі

Перелік банків, які перебувають під контролем РФ:

  • Акціонерне Товариство "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК" (далі – АТ "МІЖНАРОДНИЙ РЕЗЕРВНИЙ БАНК"), який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії".
  • Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (далі – ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить Державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".

"Коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії, ми в центральному банку не можемо дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні й оперувати грошима українців", – заявив Голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Українські Національні Новини

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