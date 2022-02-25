Банки государства-агрессора больше не будут работать в Украине - Нацбанк

Детали

Перечень банков, которые находятся под контролем РФ:



Акционерное Общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" (далее - АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК"), который на 100% принадлежит ОАО "Сбербанк России".



Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (далее - ПАО "Проминвестбанк"), который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЕБ.РФ".



"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", - заявил Председатель Национального банка Кирилл Шевченко.