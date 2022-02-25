Банки государства-агрессора больше не будут работать в Украине - Нацбанк

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19:03 • 69280 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 февраля. УНН. Национальный банк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать банки, находящиеся под контролем Российской Федерации. Об этом УНН пишет со ссылкой на заявление НБУ.

Детали

Перечень банков, которые находятся под контролем РФ:

  • Акционерное Общество "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК" (далее - АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК"), который на 100% принадлежит ОАО "Сбербанк России".
  • Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (далее - ПАО "Проминвестбанк"), который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЕБ.РФ".

"Когда наша армия самоотверженно и храбро защищает каждый клочок родной земли от российской агрессии, мы в центральном банке не можем позволить, чтобы "дочки" государственных банков страны-захватчика продолжали работать в Украине и оперировать деньгами украинцев", - заявил Председатель Национального банка Кирилл Шевченко.

Украинские Национальные Новости

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