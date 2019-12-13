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Російський промоутер назвав Усика геніальним боксером

Російський промоутер назвав Усика геніальним боксером

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Керівник промоутерської компанії “Світ боксу” Андрій Рябінський адресував хвалебні слова на адресу колишнього абсолютного чемпіона світу важкої ваги Олександра Усика, передає УНН з посиланням на сайт “Чемпіонат”.

Російський промоутер вважає українського бійця генієм боксу.

“Усик — геніальний боксер. Він з цим народився. Він наведе шереху у важкій вазі. Не знаю, чи стане він абсолютним чемпіоном світу, але цікаво буде. Може, він не суперпанчер, але його техніка, його таймінг, пересування — все це на геніальному рівні”, — наголосив Рябінський.

Як повідомляв УНН, Рябінський свого часу відзначав, що росіянин Повєткін не доріс до другого бою із Кличко.

Українські Національні Новини

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