Российский промоутер назвал Усика гениальным боксером

Российский промоутер считает украинского бойца гением бокса.

“Усик — гениальный боксер. Он с этим родился. Он наведет шороху в тяжелом весе. Не знаю, станет ли он абсолютным чемпионом мира, но интересно будет. Может, он не суперпанчер, но его техника, его тайминг, передвижения — все это на гениальному уровне”, — подчеркнул Рябинський.

Как сообщал УНН, Рябинський свое время отмечал, что российский Поветкин не дорос до второго боя с Кличко.