Российский промоутер назвал Усика гениальным боксером
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Руководитель промоутерской компании “Мир бокса” Андрей Рябинський адресовал хвалебные слова в адрес бывшего абсолютного чемпиона мира тяжелого веса Александра Усика, передает УНН со ссылкой на сайт “Чемпионат”.
Российский промоутер считает украинского бойца гением бокса.
“Усик — гениальный боксер. Он с этим родился. Он наведет шороху в тяжелом весе. Не знаю, станет ли он абсолютным чемпионом мира, но интересно будет. Может, он не суперпанчер, но его техника, его тайминг, передвижения — все это на гениальному уровне”, — подчеркнул Рябинський.
Как сообщал УНН, Рябинський свое время отмечал, что российский Поветкин не дорос до второго боя с Кличко.