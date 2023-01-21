Російський патріарх кирило закликав священнослужителів "мобілізувати парафіян"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Російський патріарх кирило закликав священнослужителів «мобілізувати парафіян», щоб вони збирали гроші, речі та продукти для російських військових, передає УНН із посиланням на російські ЗМІ.
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“І якщо ми говоримо, що церква — зі своїм народом, то кожна парафія має допомагати тим, хто на лінії вогню. Нам потрібно мобілізувати наших парафіян, щоби вони збирали речі, продукти. Шукайте можливості, збирайте гроші, надсилайте посилки, по можливості самі їдьте, підтримайте військовослужбовців. Знаю, що багато вже робиться, але думаю, ще недостатньо, та й у медійному просторі нечасто говорять про допомогу руській православній церкві тим, хто сьогодні у Донецьку, Луганську, на передній лінії фронту”, — заявив глава рпц, виступаючи на святковій трапезі в Богоявленському кафедральному соборі в Єлохові.
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