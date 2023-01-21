Российский патриарх кирилл призвал священнослужителей "мобилизовать прихожан"

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“И если мы говорим, что церковь — с своим народом, то каждый приход должен помогать тем, кто на линии огня. Нам нужно мобилизовать наших прихожан, чтобы они собирали вещи, продукты. Ищите возможности, собирайте деньги, присылайте посылки, по возможности сами езжайте, поддержите военнослужащих. Знаю, что много уже делается, но думаю, еще недостаточно, да и в медийном пространстве нечасто говорят о помощи русской православной церкви тем, кто сегодня в Донецке, Луганске, на передней линии фронта”, — заявил глава рпц, выступая на праздничной трапезе в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове.

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