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Російський корабель ледь не зіткнувся з міноносцем США

Російський корабель ледь не зіткнувся з міноносцем США

Київ • УНН

 • 44188 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Корабель ВМФ Росіїйської Федерації 9 січня ледь не допустив зіткнення з американським міноносцем USS Farragut, який здійснював патрулювання в Аравійському морі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку 5-го флоту США в Twitter.

Російський корабель, не реагуючи на попередження, підійшов на небезпечно близьку відстань до міноносця USS Farragut, який належить 5-му флоту США. В останній момент корабель РФ змінив свій курс та почав віддалятися від USS Farragut.

Міністерство оборони РФ заперечило американську версію агресивного зближення кораблів у Аравійському морі. У російському оборонному відомстві заявили, що USS Farragut нібито грубо порушив міжнародні правила та хотів перетнути курс російського судна.

Нагадаємо, біля Азовського узбережжя корабель ФСБ Росії збирав розвідувальні дані.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020

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