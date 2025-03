Российский корабль едва не столкнулся с миноносцем США

Российский корабль, не реагируя на предупреждения, подошел на опасно близкое расстояние к миноносца USS Farragut, который принадлежит 5-м флота США. В момент корабль РФ изменил свой курс и начал удаляться от USS Farragut.

Министерство обороны РФ опровергло американскую версию агрессивного сближения кораблей в Аравийском море. В российском оборонном ведомстве заявили, что USS Farragut якобы грубо нарушил международные правила и хотел пересечь курс российского судна.

Напомним, у Азовского побережья корабль ФСБ России собирал разведданные.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe

