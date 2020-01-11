Российский корабль едва не столкнулся с миноносцем США

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 112870 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 117107 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 115562 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 131279 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 106536 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 108654 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 108567 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131954 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130715 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Российский корабль едва не столкнулся с миноносцем США

Российский корабль едва не столкнулся с миноносцем США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 января. УНН. Корабль ВМФ Росиийськои Федерации 9 января едва не столкнулся с американским миноносцем USS Farragut, который осуществлял патрулирование в Аравийском море. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу 5-го флота США в Twitter.

Российский корабль, не реагируя на предупреждения, подошел на опасно близкое расстояние к миноносца USS Farragut, который принадлежит 5-м флота США. В момент корабль РФ изменил свой курс и начал удаляться от USS Farragut.

Министерство обороны РФ опровергло американскую версию агрессивного сближения кораблей в Аравийском море. В российском оборонном ведомстве заявили, что USS Farragut якобы грубо нарушил международные правила и хотел пересечь курс российского судна.

Напомним, у Азовского побережья корабль ФСБ России собирал разведданные.

On Thursday, Jan. 9, while conducting routine operations in the North Arabian Sea, USS Farragut (DDG 99) was aggressively approached by a Russian Navy ship. pic.twitter.com/SCVyTINNqe

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) January 10, 2020

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