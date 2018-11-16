Російський бізнесмен готовий безкоштовно віддати акції італійського баскетбольного клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Головний акціонер італійського БК “Канту” Дмитро Герасименко заявив про готовність віддати безкоштовно власну частку активів клубу, повідомляє УНН з посиланням на спортивні ЗМІ.
Раніше Арбітражний суд Волгоградської області визнав банкротом металургійний комбінат “Красний Октябрь”, що належить Герасименку.
“Я зобов’язаний інформувати вас, що мою компанію „Красний Октябрь“ Волгоград було захоплено. Я можу назвати це експропріацією з боку деяких державних службовців Волгоградської області та податкової адміністрації шляхом штучного банкротства. Поки я не можу виконувати зобов’язання перед компанією „Pallacanestro Cantu“. Та я вірю, що проблему швидко буде вирішено. Закатаю рукава та буду робити все можливе для цього. Звертаюся до усіх, хто любить „Канту“, продовжуйте робити все для клубу. Особисто я готовий безкоштовно відмовитися від своєї частки в клубі”, — передає слова російського підприємця “eurohoops.net”.
Італійські ЗМІ повідомили, що за тиждень має прояснитися ситуація з майбутнім клубу. Наразі потрібно щомісяця 200 тисяч євро до кінця сезону, аби продовжувати виступи в чемпіонаті Італії.
Примітно, що наразі Герасименку належить левова частина акцій “Канту” — 65 відсотків.
Додамо також, у складі “Канту” частину сезону-2015/16 виступав екс-капітан збірної України Кирило Фесенко.