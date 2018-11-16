Российский бизнесмен готов бесплатно отдать акции итальянского баскетбольного клуба

Ранее Арбитражный суд Волгоградской области признал банкротом металлургический комбинат “Красный Октябрь”, принадлежащая Герасименко.

“Я обязан проинформировать вас, что моя компания „Красный Октябрь“ Волгоград была захвачена. Я могу назвать это экспроприацией со стороны некоторых государственных служащих Волгоградской области и налоговой администрации путем искусственного банкротства. Пока я не могу выполнять обязательства перед компанией „Pallacanestro Cantu“. И я верю, что проблема быстро решится. Закатаю рукава и буду делать все возможное для этого. Обращаюсь ко всем, кто любит „Канту“, продолжайте делать все для клуба. Лично я готов бесплатно отказаться от своей доли в клубе”, — передает слова российского предпринимателя “eurohoops.net”.

Итальянские СМИ сообщили, что через неделю должна проясниться ситуация с будущим клуба. Сейчас нужно ежемесячно 200 тысяч евро до конца сезона, чтобы продолжать выступления в чемпионате Италии.

Примечательно, что пока Герасименко принадлежит львиная доля акций “Канту” — 65 процентов.

Добавим также, в составе “Канту” часть сезона-2015/16 выступал экс-капитан сборной Украины Кирилл Фесенко.