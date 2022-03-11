Російські військові окупували 70% території Луганської області
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Російські військові окупували 70% території Луганської області, там вже поширюють російську пропаганду. Про це повідомив очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, інформує УНН.
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"Окуповано зараз вже 70 відсотків території Луганської області. На цих територіях вже поширюється російська пропаганда і фейки", — написав Гайдай.
За його словами, на підконтрольній території з великими перебоями працює мобільний зв'язок, іноді його вибиває повністю. Швидко полагодити зв'язок для ремонтних бригад є проблемою.
На захоплених територіях починають вже підключати російське телебачення.
Нагадаємо
11 березня група російських окупантів викрала мера Мелітополя Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.