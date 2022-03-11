Российские военные оккупировали 70% территории Луганской области

Детали

"Оккупировано сейчас уже 70 процентов территории Луганской области. На этих территориях уже распространяется российская пропаганда и фейки", — написал Гайдай.

По его словам, на подконтрольной территории с большими перебоями работает мобильная связь, иногда ее выбивает полностью. Быстро починить связь для ремонтных бригад является проблемой.

На захваченных территориях начинают уже подключать российское телевидение.

Напомним

11 марта группа российских оккупантов похитила мэра Мелитополя Ивана Федорова, который отказался от сотрудничества с врагом.