Російські війська розбомбили автомобільний міст з Чернігова до Києва - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. У Чернігові російські війська розбомбили автомобільний міст через Десну, що сполучав місто з Києвом. Це у коментарі Суспільному підтвердив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, пише УНН.
Деталі
Вказано, що на міст скинули авіабомби, один з прольотів впав.
Цим мостом із Чернігова рухалися евакуаційні рейси та завозилася гуманітарна допомога до міста.
Доповнення
Чернігів перебуває на межі можливостей для виживання. Околиці міста розбомблено повністю, передмістя — на 60%. У місті також немає електроенергії та води. Снігу майже не залишилося, воду немає з чого топити, джерельних запасів бракує, неможливо забезпечити логістику постачання через постійні обстріли.
Місто може залишитися в абсолютній блокаді, вказали в Омбудсмена.