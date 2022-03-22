Чернігів може опинитися у блокаді: місто без світла, тепла та води
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Чернігів перебуває на межі можливостей для виживання. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує УНН.
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Як зазначила омбудсмен, околиці міста розбомблено повністю, передмістя — на 60%. Окрім того, з Чернігова виїхала половина населення, а з тих, хто лишився (приблизно 130 тисяч) — багато хворих та немічних.
У місті також немає електроенергії та води. Снігу майже не залишилося, воду немає з чого топити, джерельних запасів бракує, неможливо забезпечити логістику постачання через постійні обстріли.
Наразі воду накачують за допомогою генераторів, потім її постачають у різні мікрорайони міста.
Окрім того, в усьому місті немає світла, і у більшості людей — газу. Полагодити все це неможливо через постійні обстріли. Більшість чернігівців, які залишилися, пристосувалися готувати їжу на багаттях у своїх дворах.
Через критичне руйнування інфраструктури для ремонту електро-, тепломереж місту потрібні запасні частини, інструменти, комплекти для експлуатації та ремонту обладнання. Виїзди з Чернігова у бік Києва заміновано.
"Хто ризикує виїжджати – "лісовими стежками". Ними ж поки що з труднощами доставляють гуманітарну допомогу. Після потепління на вулиці ці стежки розмиє. Місто залишиться в абсолютній блокаді.
Катування російськими бойовиками мирного населення є нічим іншим як геноцидом українського народу відповідно до Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.
Дії російських бойовиків щодо винищення мирних міст є грубим порушенням Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р., що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів", — повідомила Денісова.
Омбудсмен звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста, щоб він вжив всі можливі заходи для відкриття на території України безпечних гуманітарних коридорів.
Нагадаємо
20 березня повідомили, що ситуація у Херсонській області погіршується і наближається до критичної.