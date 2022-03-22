Чернигов может оказаться в блокаде: город без света, тепла и воды
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Чернигов находится на пределе возможностей для выживания. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, информирует УНН.
Детали
Как отметила омбудсмен, окрестности города разбомблены полностью, пригород — на 60%. Кроме того, из Чернигова выехала половина населения, а из оставшихся (примерно 130 тысяч) — много больных и немощных.
В городе также нет электроэнергии и воды. Снега почти не осталось, воду не из чего топить, родниковых запасов не хватает, невозможно обеспечить логистику снабжения из-за постоянных обстрелов.
Сейчас воду накачивают с помощью генераторов, затем ее поставляют в разные микрорайоны города.
Кроме того, во всем городе нет света, и у большинства людей — газа. Починить все это невозможно из-за постоянных обстрелов. Большинство оставшихся черниговцев приспособились готовить еду на кострах в своих дворах.
Из-за критического разрушения инфраструктуры для ремонта электро-, теплосетей городу требуются запасные части, инструменты, комплекты для эксплуатации и ремонта оборудования. Выезды из Чернигова в сторону Киева заминированы.
"Кто рискует выезжать - "лесными тропами". Ими же пока с трудом доставляют гуманитарную помощь. После потепления на улице эти тропы размоет. Город останется в абсолютной блокаде.
Пытки российскими боевиками мирного населения являются ничем иным как геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказания за него.
Действия российских боевиков по истреблению мирных городов являются грубым нарушением Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов", — сообщила Денисова.
Омбудсмен обратилась в Международный комитет Красного Креста, чтобы он принял все возможные меры для открытия на территории Украины безопасных гуманитарных коридоров.
Напомним
20 марта сообщили, что ситуация в Херсонской области ухудшается и приближается к критической.