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Чернигов может оказаться в блокаде: город без света, тепла и воды

Киев • УНН

 • 386595 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Чернигов находится на пределе возможностей для выживания. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, информирует УНН.

Чернигов может оказаться в блокаде: город без света, тепла и воды

Детали

Как отметила омбудсмен, окрестности города разбомблены полностью, пригород — на 60%. Кроме того, из Чернигова выехала половина населения, а из оставшихся (примерно 130 тысяч) — много больных и немощных.

В городе также нет электроэнергии и воды. Снега почти не осталось, воду не из чего топить, родниковых запасов не хватает, невозможно обеспечить логистику снабжения из-за постоянных обстрелов.

Сейчас воду накачивают с помощью генераторов, затем ее поставляют в разные микрорайоны города.

Кроме того, во всем городе нет света, и у большинства людей — газа. Починить все это невозможно из-за постоянных обстрелов. Большинство оставшихся черниговцев приспособились готовить еду на кострах в своих дворах.

Из-за критического разрушения инфраструктуры для ремонта электро-, теплосетей городу требуются запасные части, инструменты, комплекты для эксплуатации и ремонта оборудования. Выезды из Чернигова в сторону Киева заминированы.

"Кто рискует выезжать - "лесными тропами". Ими же пока с трудом доставляют гуманитарную помощь. После потепления на улице эти тропы размоет. Город останется в абсолютной блокаде.

Пытки российскими  боевиками мирного населения являются ничем иным как геноцидом украинского народа в соответствии с Конвенцией ООН о предотвращении преступления геноцида и наказания за него.

Действия российских боевиков по истреблению мирных городов являются грубым нарушением Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., что касается защиты жертв международных вооруженных конфликтов", — сообщила Денисова.

Омбудсмен обратилась в Международный комитет Красного Креста, чтобы он принял все возможные меры для открытия на территории Украины безопасных гуманитарных коридоров.

Напомним

20 марта сообщили, что ситуация в Херсонской области ухудшается и приближается к критической.

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