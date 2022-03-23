Российские войска разбомбили автомобильный мост из Чернигова в Киев - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. В Чернигове российские войска разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом. Это в комментарии Общественному подтвердил председатель Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
Детали
Указано, что на мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал.
По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.
Дополнение
Чернигов находится на пределе возможностей для выживания. Окрестности города разбомблены полностью, пригород - на 60%. В городе также нет электроэнергии и воды. Снега почти не осталось, воду не из чего топить, родниковых запасов не хватает, невозможно обеспечить логистику снабжения из-за постоянных обстрелов.
Город может остаться в абсолютной блокаде, указали у Омбудсмена.