Российские войска разбомбили автомобильный мост из Чернигова в Киев - ОВА

Детали

Указано, что на мост сбросили авиабомбы, один из пролетов упал.

По этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и завозилась гуманитарная помощь в город.

Дополнение

Чернигов находится на пределе возможностей для выживания. Окрестности города разбомблены полностью, пригород - на 60%. В городе также нет электроэнергии и воды. Снега почти не осталось, воду не из чего топить, родниковых запасов не хватает, невозможно обеспечить логистику снабжения из-за постоянных обстрелов.

Город может остаться в абсолютной блокаде, указали у Омбудсмена.