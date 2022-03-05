Російські війська порушили "режим тиші" біля Маріуполя, ведуться переговори: звернення мера
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Російські війська порушили "режим тиші" незадовго до початку евакуації з Маріуполя, зараз ведуться переговори щодо його відновлення. Про це у відеозверненні повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко, пише УНН.
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"Сьогодні вранці ми отримали підтвердження від Російської Федерації, від міністерства оборони РФ, про те, що прохід із Маріуполя до міста Запоріжжя, міста Дніпро – безпечний. Ми отримали гарантію режиму тиші, визначили три локації та починали інформувати, збирати вас у цих локаціях, щоб безпечно можна було евакуювати. За підтримки Червоного Хреста ми мали прямувати до міста Запоріжжя", - сказав міський голова.
"Але, на жаль, коли ми вже були готові, почався обстріл регулярною армією Російської Федерації тим коридором, яким ми повинні були рухатися", - додав він.
За словами Бойченка, наразі "режим тиші" не дотримується, і відповідно це не дає відчуття безпеки з точки зору руху в місто Запоріжжя. Міська влада чекає сьогодні цього "режиму тиші", щоб забезпечити безпечний прохід жителів міста Маріуполь.
"Зараз тривають переговори. Як тільки ми отримаємо режим тиші, отримаємо гарантію безпечного проходу з Маріуполя до Запоріжжя, ми додатково оголосимо про це", - додав мер.
Контекст
У Волновасі та Маріуполі з 9:00 суботи було підтверджено "режим тиші".
У Маріуполі з 11:00 суботи мала розпочатися евакуація мирного населення.
Проте станом на 12:45 евакуацію мирного населення з Маріуполя перенесено через обстріл.