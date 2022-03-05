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Евакуація з Волновахи та Маріуполя: голова ОДА заявив про підтвердження "режиму тиші" з 9 години

Евакуація з Волновахи та Маріуполя: голова ОДА заявив про підтвердження "режиму тиші" з 9 години

Київ • УНН

 • 182353 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. У Волновасі і Маріуполі з 9:00 суботи підтверджено "режим тиші", наразі опрацьовуються деталі евакуації людей. Про це написав очільник Донецької ОДА Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.

Цитата

"До уваги жителів Волновахи і Маріуполя. Щодо евакуації. На даний час маємо підтвердження режиму тиші з 9:00. У ці хвилини опрацьовуємо деталі евакуації. Координує роботу усіх сторін і учасників процесу Донецька обласна військова адміністрація”, - написав Кириленко.

Він закликав громадян довіряти лише офіційній інформації, розміщеній на офіційній сторінці в соцмережах або тій інформації, яка дає пряме посилання на неї.

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