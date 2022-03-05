Евакуація з Волновахи та Маріуполя: голова ОДА заявив про підтвердження "режиму тиші" з 9 години

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"До уваги жителів Волновахи і Маріуполя. Щодо евакуації. На даний час маємо підтвердження режиму тиші з 9:00. У ці хвилини опрацьовуємо деталі евакуації. Координує роботу усіх сторін і учасників процесу Донецька обласна військова адміністрація”, - написав Кириленко.

Він закликав громадян довіряти лише офіційній інформації, розміщеній на офіційній сторінці в соцмережах або тій інформації, яка дає пряме посилання на неї.

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