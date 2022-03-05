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Эвакуация из Волновахи и Мариуполя: глава ОГА заявил о подтверждении "режима тишины" с 9 часов

Киев • УНН

 • 182351 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В Волновахе и Мариуполе с 9:00 субботы подтвержден "режим тишины", сейчас прорабатываются детали эвакуации людей. Об этом написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

"Вниманию жителей Волновахи и Мариуполя. Насчет эвакуации. В настоящее время имеем подтверждение режима тишины с 9:00. В эти минуты прорабатываем детали эвакуации. Координирует работу всех сторон и участников процесса Донецкая областная военная администрация”, - написал Кириленко.

Он призвал граждан доверять только официальной информации, размещенной на официальной странице в соцсетях или той информации, которая дает прямую ссылку на нее.

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