Эвакуация из Волновахи и Мариуполя: глава ОГА заявил о подтверждении "режима тишины" с 9 часов

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"Вниманию жителей Волновахи и Мариуполя. Насчет эвакуации. В настоящее время имеем подтверждение режима тишины с 9:00. В эти минуты прорабатываем детали эвакуации. Координирует работу всех сторон и участников процесса Донецкая областная военная администрация”, - написал Кириленко.

Он призвал граждан доверять только официальной информации, размещенной на официальной странице в соцсетях или той информации, которая дает прямую ссылку на нее.

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