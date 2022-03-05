У Маріуполі починається евакуація мирного населення - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У Маріуполі з 11:00 суботи починається евакуація мирного населення. Про це написав очільник Донецької ОДА Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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“Сьогодні, 5 березня, з 9:00 до 16:00 буде встановлено режим тиші. З 11:00 починається евакуація мирного населення. Гуманітарний “зелений” коридор прокладено маршрутом Маріуполь – Нікольське – Розівка – Пологи – Оріхів – Запоріжжя”, - повідомив Кириленко.
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Так, зі слів голови ОДА, евакуація населення буде здійснюватись муніципальними автобусами з трьох точок:
– СК “Іллічівець” (пр. Нахімова, 53)
– Драмтеатр (Театральна площа, 1)
– Кальміуська районна адміністрація (пр. Металургів, 193)
Також, слідуючи по маршруту гуманітарного коридору в період тиші (з 09:00 до 16:00) можна буде виїхати на особистому транспорті, вказали в ОДА.
Кириленко закликав всіх водіїв, що виїжджають із міста, максимально сприяти евакуації мирного населення – брати із собою людей, заповнювати максимально транспорт.
“Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору категорично заборонено. Всього буде декілька етапів евакуації впродовж кількох днів для того, щоб кожен охочий зміг це зробити”, - додав він.
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