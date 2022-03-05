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В Мариуполе начинается эвакуация мирного населения - ОГА

В Мариуполе начинается эвакуация мирного населения - ОГА

Киев • УНН

 • 188059 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. В Мариуполе с 11:00 субботы начинается эвакуация мирного населения. Об этом написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

“Сегодня, 5 марта, с 9:00 до 16:00 будет установлен режим тишины. С 11:00 начинается эвакуация мирного населения. Гуманитарный "зеленый" коридор проложен маршрутом Мариуполь - Никольское - Розовка - Пологи - Орехов - Запорожье", - сообщил Кириленко.

Детали

Так, по словам председателя ОГА, эвакуация населения будет осуществляться муниципальными автобусами из трех точек:

- СК “Ильичевец” (пр. Нахимова, 53)
- Драмтеатр (Театральная площадь, 1)
- Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193)

Также, следуя по маршруту гуманитарного коридора в период тишины (с 09:00 до 16:00), можно будет выехать на личном транспорте, указали в ОГА.

Кириленко призвал всех водителей, выезжающих из города, максимально содействовать эвакуации мирного населения - брать с собой людей, заполнять максимально транспорт.

“Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора категорически запрещено. Всего будет несколько этапов эвакуации в течение нескольких дней для того, чтобы каждый желающий смог это сделать”, - добавил он.

Ранее

В Волновахе и Мариуполе с 9:00 субботы подтвержден "режим тишины".

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