Российские войска нарушили "режим тишины" у Мариуполя, ведутся переговоры: обращение мэра

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"Сегодня утром мы получили подтверждение от Российской Федерации, от министерства обороны РФ о том, что проход из Мариуполя в город Запорожье, город Днепр – безопасен. Мы получили гарантию режима тишины, определили три локации и начинали информировать, собирать вас в этих локациях, чтоб безопасно можно было вас эвакуировать. При поддержке Красного Креста мы должны были направляться в город Запорожье", - сказал городской голова.

"Но, к сожалению, когда мы уже были готовы, начался обстрел регулярной армией Российской Федерации по тому коридору, по которому мы должны были двигаться", - добавил он.

По словам Бойченко, в данный момент времени "режим тишины" не соблюдается, и соответственно это не дает ощущение безопасности с точки зрения движения в город Запорожье. Городские власти ждут сегодня этого "режима тишины", чтоб обеспечить безопасный проход жителей города Мариуполь.

"Сейчас идут переговоры. Как только мы получим режим тишины, получим гарантию безопасного прохода из Мариуполя в Запорожье, мы дополнительно объявим об этом", - добавил мэр.

Контекст

В Волновахе и Мариуполе с 9:00 субботы был подтвержден "режим тишины".

В Мариуполе с 11:00 субботы должна была начаться эвакуация мирного населения.

Однако по состоянию на 12:45 эвакуация мирного населения из Мариуполя перенесена из-за обстрела.