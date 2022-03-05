Эвакуация из Мариуполя переносится: враг продолжает стрелять

Цитата

"12:45 эвакуация мирного населения из Мариуполя перенесена! В связи с тем, что россияне не соблюдают режим тишины и продолжают обстрелы самого Мариуполя и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения перенесена", - написал Кириленко.

Детали

Глава ОГА призвал людей расходиться с мест сбора и перейти в убежища.

Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время.

Информировать жителей города, как указано, также будут полицейские с помощью громкоговорителей.

Ранее Кириленко сообщал, что по состоянию на 10:55 подтверждение тишины было получено только на территории Донецкой области. Далее по маршруту следования, в Запорожской области, шли бои.

Ранее

В Волновахе и Мариуполе с 9:00 субботы был подтвержден "режим тишины".

В Мариуполе с 11:00 субботы должна была начаться эвакуация мирного населения.