Эвакуация из Мариуполя переносится: враг продолжает стрелять
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Эвакуация мирного населения из Мариуполя перенесена. Об этом написал глава Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Telegram-канале, пишет УНН.
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"12:45 эвакуация мирного населения из Мариуполя перенесена! В связи с тем, что россияне не соблюдают режим тишины и продолжают обстрелы самого Мариуполя и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения перенесена", - написал Кириленко.
Детали
Глава ОГА призвал людей расходиться с мест сбора и перейти в убежища.
Дополнительная информация об эвакуации будет размещена в ближайшее время.
Информировать жителей города, как указано, также будут полицейские с помощью громкоговорителей.
Ранее Кириленко сообщал, что по состоянию на 10:55 подтверждение тишины было получено только на территории Донецкой области. Далее по маршруту следования, в Запорожской области, шли бои.
Ранее
В Волновахе и Мариуполе с 9:00 субботы был подтвержден "режим тишины".
В Мариуполе с 11:00 субботы должна была начаться эвакуация мирного населения.