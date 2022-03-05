Евакуація з Маріуполя переноситься: ворог продовжує стріляти
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Евакуація мирного населення з Маріуполя перенесена. Про це написав очільник Донецької ОДА Павло Кириленко в своєму Telegram-каналі, пише УНН.
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"12:45 евакуація мирного населення із Маріуполя перенесена! У зв’язку з тим, що росіяни не дотримуються режиму тиші та продовжують обстріли самого Маріуполя та його околиць, в цілях безпеки евакуаіція населення перенесена", - написав Кириленко.
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Голова ОДА закликав людей розходитися із місць збору і перейти до сховищ.
Додаткова інформація про евакуацію буде розміщена найближчим часом.
Інформувати жителів міста, як вказано, також будуть поліцейські за допомогою гучномовців.
Раніше Кириленко повідомляв, що станом на 10:55 підтвердження тиші було отримано лише на території Донецької області. Далі за маршрутом слідування, у Запорізькій області, точчилися бої.
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У Волновасі і Маріуполі з 9:00 суботи було підтверджено "режим тиші".
У Маріуполі з 11:00 суботи повинна була розпочатися евакуація мирного населення.