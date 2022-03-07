Російські окупанти знищили пам’ятник Герою України Василю Сліпаку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. В Донецькій області російські загарбники знищили пам’ятник відомому українському оперному співакові та учасникові війни на сході України Василю Сліпаку. Про це повідомляє пресслужба однієї з механізованих бригад ЗСУ, передає УНН.
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"Цинічна поведінка засланців окупанта не перестає вражати. Неподалік н.п Луганське Донецької області спостерігаємо неабиякий прояв вандалізму: окупанти знищили пам‘ятник Василю Сліпаку — всесвітньо відомому українському оперному співаку, солісту Паризької національної опери, волонтеру, учаснику Революції Гідності та бойових дій на сході України", — йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що пам’ятник буде відновлено, "і цілісність країни теж".
Василь Сліпак ціною власного життя врятував побратимів. Українські захисники відбили атаку російських збройних формувань на смт. Луганське з боку міста Дебальцеве та перейшли у контрнаступ, посунувши противника з двох укріплених позицій на висотах поблизу с.Логвинове. 29 червня 2016 року Сліпак загинув поблизу н.п. Луганського.
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