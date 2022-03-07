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Окупанти мінують дороги, які самі "узгоджували" для гуманітарного коридору

Окупанти мінують дороги, які самі "узгоджували" для гуманітарного коридору

Київ • УНН

 • 143710 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський розповів про цинічні вчинки російських військових. Окупанти не просто не дають коридору для вивезення, але ще й створюють смертельну небезпеку. Про це він повідомив у вечірньому зверненні 7 березня, передає УНН.

Цитата 

"Була домовленість про гуманітарний коридор, замість неї спрацювали російські танки, Гради, міни. Вони навіть замінували дорогу, яку погоджували для підвозу продуктів і ліків для людей, для дітей у Маріуполь. Вони знищують навіть автобуси, які мають вивозити людей", - зазначив президент.

Деталі 

Він наголосив, що російська пропаганда не залишається осторонь цього і окупанти створюють для своїх журналістів картинку "визволителів".

"Але до цього вони роблять так, щоб відкрився невеличкий коридор на окуповану територію, на кілька десятків людей. Не так у Росію, як до пропагандистів, до них на телекамеру. Мовляв, ось хто рятує… Просто цинізм, просто пропаганда, нічого більшого. Жодного гуманітарного сенсу", - додав Зеленський.

Українські Національні Новини

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