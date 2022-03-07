Оккупанты минируют дороги, которые сами "согласовывали" для гуманитарного коридора
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о циничных поступках российских военных. Оккупанты не просто не дают коридора для вывоза, но еще и создают смертельную опасность. Об этом он сообщил в вечернем обращении 7 марта, передает УНН.
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"Была договоренность о гуманитарном коридоре, вместо нее сработали российские танки, Грады, мины. Они даже заминировали дорогу, которую согласовывали для подвоза продуктов и лекарств для людей, для детей в Мариуполь. Они уничтожают даже автобусы, которые должны вывозить людей", - отметил президент.
Детали
Он подчеркнул, что российская пропаганда не остается в стороне от этого и оккупанты создают для своих журналистов картинку "освободителей".
"Но до этого они делают так, чтобы открылся небольшой коридор на оккупированную территорию, на несколько десятков человек. Не так в Россию, как к пропагандистам, к ним на телекамеру. Мол, вот кто спасает. Просто цинизм, просто пропаганда, ничего большего. Никакого гуманитарного смысла", - добавил Зеленский.