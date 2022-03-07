Российские оккупанты уничтожили памятник Герою Украины Василию Слипаку

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"Циничное поведение оккупанта не перестает поражать. Неподалеку н. п. Луганское Донецкой области наблюдаем незаурядное проявление вандализма: оккупанты уничтожили памятник Василию Слипаку - всемирно известному украинскому оперному певцу, солисту Парижской национальной оперы, волонтеру, участнику Революции Достоинства и боевых действий на востоке Украины", — говорится в сообщении.

Дтеалі

Отмечается, что "памятник будет восстановлен, и целостность страны тоже".

Василий Слипак ценой собственной жизни спас собратьев. Украинские защитники отразили атаку российских вооруженных формирований на пгт Луганское со стороны города Дебальцево и перешли в контрнаступление, сдвинув противника с двух укрепленных позиций на высотах вблизи с. Логвиново. 29 июня 2016 года Слипак погиб вблизи н.п. Луганское.

Напомним

Оккупанты минируют дороги, которые сами "согласовывали" для гуманитарного коридора.