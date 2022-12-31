Російські окупанти викрали 30 мерів, з них 7 зникли безвісти – Кличко

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“Звичайно. Мери були цілями повсюдно. Росіяни намагалися заарештовувати мерів і різними методами примушувати їх до співпраці. По всій країні було викрадено понад 30 мерів, які залишилися у своїх громадах. Семеро з них вважаються зниклими безвісти”, — зазначив Кличко.

Мер Києва додав, що очолювана ним Асоціація міст України кілька разів зверталася до уряду по вказівки, чи слід евакуюватися головам міст, які можуть опинитись в окупації.

“Ситуація була складна: якщо ти залишаєшся зі своєю громадою — ти зрадник. Якщо ти залишаєш свою громаду і евакуюєшся — ти боягуз. Що ви повинні робити? Я виступаю тут як Голова Спілки міст України. Ми кілька разів зверталися до уряду з проханням дати вказівки: залишатися чи евакуюватися? Але чіткої відповіді ми так і не отримали”, — зауважив він.

Кличко додав, що сам ніколи не думав про евакуацію зі столиці.

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