Місто повне: Кличко запевнив, що у Києві стільки ж людей, скільки було до війни

Цитата

"... ми рахуємо, скільки мобільних телефонів у користуванні. До війни тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні два, два з половиною мільйони, зараз 3,6 мільйона. З них 300 тис. – зареєстровані біженці з інших регіонів країни. Місто повне", - сказав Кличко.

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Додамо

За даними КМВА, з початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог - 693 години 49 хвилин - практично 29 днів.