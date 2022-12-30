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Місто повне: Кличко запевнив, що у Києві стільки ж людей, скільки було до війни

Місто повне: Кличко запевнив, що у Києві стільки ж людей, скільки було до війни

Київ • УНН

 • 353781 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Києві сьогодні майже стільки ж людей, скільки було до початку повномасштабної війни. Про це міський голова Віталій Кличко сказав в інтерв'ю Spiegel, передає УНН.

Цитата

"... ми рахуємо, скільки мобільних телефонів у користуванні. До війни тут було 3,8 мільйона людей, у березні менше мільйона, у липні два, два з половиною мільйони, зараз 3,6 мільйона. З них 300 тис. – зареєстровані біженці з інших регіонів країни. Місто повне", - сказав Кличко.

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Додамо

За даними КМВА,  з початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог - 693 години 49 хвилин - практично 29 днів.

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