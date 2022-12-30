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Найстрашніший рік в новій історії Києва: у столиці через війну загинули 120 киян

Найстрашніший рік в новій історії Києва: у столиці через війну загинули 120 киян

Київ • УНН

 • 382500 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. У Києві через повномасштабне вторгнення росії загинули 120 киян. За інформацією Київської міської військової адміністрації, ращшисти пошкодили у столиці понад 600 будівель, передає УНН.

Цитата

«В період від 24.02.2022 до 30.12.2022, через війну загинуло 120 киян. Серед яких, російські ракети вбили 5 дітей. Поранення отримали 495 мешканців, з них 30 були діти», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також станом на сьогодні загарбник здійснив 52 повітряні атаки на місто. Було пошкоджено понад 600 будівель. Значних руйнувань зазнала критична інфраструктура Києва.

У КМВА повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення в столиці пролунало 638 сирен повітряної тривоги. Загальна тривалість тривог - 693 години 49 хвилин - практично 29 днів.

Доповнення

У КМДА нагадали правила святкування Нового року в умовах воєнного стану.

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