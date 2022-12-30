Самый страшный год в новой истории Киева: в столице из-за войны погибли 120 киевлян

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«В период от 24.02.2022 до 30.12.2022, из-за войны погибли 120 киевлян. Среди которых российские ракеты убили 5 детей. Ранения получили 495 жителей, из них 30 были дети», - говорится в сообщении.

Детали

Также по состоянию на сегодняшний день захватчик совершил 52 воздушные атаки на город. Были повреждены более 600 зданий. Значительные разрушения получила критическая инфраструктура Киева.

В КМВА сообщили, что с начала полномасштабного вторжения в столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог – 693 часа 49 минут – практически 29 дней.

Дополнение

В КГГА напомнили правила празднования Нового года в условиях военного положения.