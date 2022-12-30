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Город заполнен: Кличко заверил, что в Киеве столько же людей, сколько было до войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. В Киеве сегодня почти столько же людей, сколько было до начала полномасштабной войны. Об этом городской голова Виталий Кличко сказал в интервью Spiegel, передает УНН.

Цитата

"... мы считаем, сколько мобильных телефонов в пользовании. До войны здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, сейчас 3,6 миллиона. Из них 300 тыс. – зарегистрированы беженцы из других регионов страны. Город заполнен", - сказал Кличко.

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Добавим

По данным КМВА,  с начала полномасштабного вторжения в столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог – 693 часа 49 минут – практически 29 дней.

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