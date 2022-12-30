Город заполнен: Кличко заверил, что в Киеве столько же людей, сколько было до войны

Цитата

"... мы считаем, сколько мобильных телефонов в пользовании. До войны здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, сейчас 3,6 миллиона. Из них 300 тыс. – зарегистрированы беженцы из других регионов страны. Город заполнен", - сказал Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый страшный год в новой истории Киева: в столице из-за войны погибли 120 киевлян

Добавим

По данным КМВА, с начала полномасштабного вторжения в столице прозвучало 638 сирен воздушной тревоги. Общая продолжительность тревог – 693 часа 49 минут – практически 29 дней.