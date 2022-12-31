Российские оккупанты похитили 30 мэров, из них 7 пропали без вести - Кличко

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“Конечно. Мэры были целями повсеместно. Россияне пытались арестовывать мэров и разными методами принуждать их к сотрудничеству. По всей стране было похищено более 30 мэров, оставшихся в своих общинах. Семь из них считаются пропавшими без вести”, — отметил Кличко.

Мэр Киева добавил, что возглавляемая им Ассоциация городов Украины несколько раз обращалась к правительству по указаниям, следует ли эвакуироваться главам городов, которые могут оказаться в оккупации.

“Ситуация была сложная: если ты остаешься со своим обществом — ты предатель. Если ты покидаешь свою общину и эвакуируешься — ты трус. Что вы должны делать? Я выступаю здесь как Председатель Союза городов Украины. Мы несколько раз обращались к правительству с просьбой дать указания: оставаться или эвакуироваться? Но четкого ответа мы так и не получили”, — сказал он.

Кличко добавил, что сам никогда не думал об эвакуации из столицы.

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