Російські окупанти покидають Сумщину - голова ОДА

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“Останній тиждень ми спостерігали велике накопичення російських військ від Білопілля до Конотопа, навколо Конотопа було велике накопичення російських військ... Заходили нові колони, вони окопувалися, чинили терор та обстрілювали мирних мешканців на території області. Ми бачили багато техніки яка виходить в бік росії, вони тягли підбиті танки та підбиту артилерію”, - сказав Живицький.

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Водночас він наголосив, що зараз зарано говорити про повне звільнення області. Окремі загони росіян все ще залишаються на Сумщині, наразі проводиться зачистка території від загарбників.

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Ворог відмовився від наступу на Сіверському та частково Слобожанському напрямках.