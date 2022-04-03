Ворог відмовився від наступу на Сіверському та частково Слобожанському напрямках - Генштаб

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На Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію білорусі. Будь-який контроль, зокрема і радіаційний прикордонниками республіки білорусь не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до республіки білорусь награбовані транспортні засоби та інше майно.

На Слобожанському напрямку протягом дня обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей.

Противник продовжує зазнавати втрат в живій силі та військовій техніці. Так, в районі міста Харкова, завдяки вдалим діям підрозділів Збройних Сил України, зазнала значних втрат мотострілецька рота зі складу 59-го танкового полку.

Встановлено, що втрати зазначеного підрозділу склали майже 80% особового складу.

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