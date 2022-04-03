Враг отказался от наступления на Северском и частично Слобожанском направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Длятся 39-е сутки героического противостояния украинского народа русскому военному вторжению. Российские захватчики продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. В связи с началом отвода подразделений вооруженных сил российской федерации из района города Сумы. Вероятно, противник, не достигнув цели операции на отдельных направлениях, решил отказаться от наступления на Северском и, частично, Слобожанском направлениях, передает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ в Facebook.
Детали
На Северском направлении завершается вывод подразделений оккупационных войск на территорию беларуси. Любой контроль, в том числе и радиационный пограничниками республики беларусь не осуществляется. Оккупанты продолжают беспрепятственно вывозить из Украины в республику беларусь награбленные транспортные средства и другое имущество.
На Слобожанском направлении в течение дня обстановка существенных изменений не претерпела.
На Донецком направлении противник проводит мероприятия перегруппировки и усиления имеющихся войск. Так, подтверждается переброска отдельных подразделений из состава 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады (г. Черняховск Калининградской области) на территорию Донецкой и Луганской областей.
Противник продолжает нести потери в живой силе и военной технике. Так, в районе города Харькова, благодаря удачным действиям подразделений Вооруженных Сил Украины, понесла значительные потери мотострелковая рота из состава 59-го танкового полка.
Установлено, что потери указанного подразделения составили почти 80% личного состава.
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