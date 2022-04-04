Российские оккупанты покидают Сумскую область - председатель ОГА

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“Последнюю неделю мы наблюдали большое накопление российских войск от Белополья до Конотопа, вокруг Конотопа было большое накопление российских войск. Заходили новые колонны, они окопувалися, творили террор и обстреливали мирных жителей на территории области. Мы видели много техники которая выходит в сторону россии, они тащили подбитые танки и подбитую артиллерию”, - сказал Живицкий.

Детали

В то же время он подчеркнул, что сейчас рано говорить о полном освобождении области. Отдельные отряды русских все еще остаются на Сумщине, сейчас проводится зачистка территории от захватчиков.

Напомним

Враг отказался от наступления на Северском и частично Слобожанском направлениях.