Российские оккупанты покидают Сумскую область - председатель ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий доложил, что оккупанты выходят с территории области. Об этом сообщает УНН.
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“Последнюю неделю мы наблюдали большое накопление российских войск от Белополья до Конотопа, вокруг Конотопа было большое накопление российских войск. Заходили новые колонны, они окопувалися, творили террор и обстреливали мирных жителей на территории области. Мы видели много техники которая выходит в сторону россии, они тащили подбитые танки и подбитую артиллерию”, - сказал Живицкий.
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В то же время он подчеркнул, что сейчас рано говорить о полном освобождении области. Отдельные отряды русских все еще остаются на Сумщине, сейчас проводится зачистка территории от захватчиков.
Напомним
Враг отказался от наступления на Северском и частично Слобожанском направлениях.