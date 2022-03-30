Російські окупанти планують чергову мобілізацію на окупованій території Луганської області - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Російські окупанти планують з 1 квітня провести чергову хвилю мобілізації на окупованій території Луганської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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"На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області", - йдеться у повідомленні.
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