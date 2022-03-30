Російські окупанти планують чергову мобілізацію на окупованій території Луганської області - Генштаб

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"На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області", - йдеться у повідомленні.

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росія перекинула в Україну підрозділи з окупованих територій Грузії.