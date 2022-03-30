Российские оккупанты планируют очередную мобилизацию на оккупированной территории Луганской области - Генштаб

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"На временно оккупированной территории Луганской области оккупационная власть планирует провести очередную волну мобилизации с 1 апреля текущего года. Не исключено, что будут такие попытки и на недавно захваченных территориях области", - говорится в сообщении.

Напомним

Россия перебросила в Украину подразделения с оккупированных территорий Грузии.