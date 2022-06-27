Російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Сьогодні, 27 червня, увечері російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Як повідомляє Військова комендатура оборони міста, це був “Ураган”, передає УНН з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
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Як зазначається, пошкоджень зазнали приватні будинки та автомобіль.
“Касетні боєприпаси лягли і біля зупинки громадського транспорту”, — написав Сєнкевич.
Нагадаємо
27 червня, у Лисичанську, коли мирне населення набирало воду від підвезеної цистерни, росіяни поцілили по натовпу людей з РСЗВ “Ураган”.