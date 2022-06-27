Російські окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами

КИЇВ. 27 червня. УНН. Сьогодні, 27 червня, увечері російські окупанти вчергове обстріляли Миколаїв касетними снарядами. Як повідомляє Військова комендатура оборони міста, це був “Ураган”, передає УНН з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.