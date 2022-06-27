Российские оккупанты обстреляли Николаев кассетными снарядами
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. Сегодня, 27 июня, вечером российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами. Как сообщает Военная комендатура обороны города, это был “Ураган”, передает УНН со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича.
Детали
Как отмечается, повреждения получили частные дома и автомобиль.
“Кассетные боеприпасы легли и у остановки общественного транспорта”, — написал Сенкевич.
Напомним
27 июня, в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО “Ураган”.