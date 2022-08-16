Російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Від російських ударів потерпали два райони - Нікопольський та Криворізький. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує УНН.
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"Ніч під "Градами" та "Ураганами"... Від російських ударів знову потерпали два райони - Нікопольський та Криворізький. Криворізький район ворог обстріляв з "Ураганів". Поцілив по Мар’янському та Великій Костромці Зеленодольської громади. Поранені двоє жінок - 20 та 84 років", - зазначив голова ОВА.
Він додав, що у селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін.
Нікопольський район російська армія накрила вогнем двічі за ніч.
"По мирній території 40 прильотів з "Градів" та 10 зі ствольної артилерії. У Червоногригорівській громаді понівечені 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства. Перебито газовід та лінію електропередач. До двох тисяч людей залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади", - написав Резніченко у Telegram.
Нагадаємо
Російські окупанти ракетами із "Градів" вдарили по двох районах Дніпропетровської області – Синельниківському та Нікопольському.