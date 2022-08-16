Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, есть раненые

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"Ночь под "Градами" и "Ураганами"... От российских ударов снова страдали два района - Никопольский и Криворожский. Криворожский район враг обстрелял из "Ураганов". Ранены две женщины - 20 и 84 лет", - отметил председатель ОВА.

Он добавил, что в селах повреждены несколько частных домов и газопровод.

Никопольский район российская армия накрыла огнем дважды за ночь.

"По мирной территории 40 прилетов из "Градов" и 10 из ствольной артиллерии. В Красногригорьевской общине изуродованы 9 частных домов, гаражи, автомобили. Обстрелом зацепили два склада с зерном и технику местного агропредприятия. Перебит газовод и линия электропередач. До двух тысяч человек остались без света. На месте работают аварийные бригады", - написал Резниченко в Telegram.

Напомним

Российские оккупанты ракетами из "Градов" ударили по двум районам Днепропетровской области – Синельниковскому и Никопольскому.