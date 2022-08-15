Ракетами та "Градами": вночі окупанти атакували два райони Дніпропетровщини
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Цієї ночі російські окупанти ракетами і з "Градів" вдарили по двох районах Дніпропетровської області –Синельниківському та Нікопольському. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко, інформує УНН.
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"Ніч масових атак... Під удар ворога потрапили два райони - Синельниківський та Нікопольський", – написав Резніченко.
Деталі
Нікопольський район окупанти атакували з "Градів" – прилетіло 20 реактивних снарядів. Зруйновано склади, цехи та адмінприміщення промислового підприємства. Загиблих та поранених немає.
Ще 20 реактивних снарядів влучили у Марганецьку громаду – без руйнувань і постраждалих.
У Покровській громаді через ворожий обстріл пошкоджене підприємство енергетичної інфраструктури. Попередньо ніхто не постраждав.
По Синельниківському району російська армія вдарила чотирма ракетами С-300 – зруйновано об’єкт соціальної інфраструктури. Одну російську ракету – X-59 – збили українські військові.