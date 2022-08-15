Ракетами и "Градами": ночью оккупанты атаковали два района Днепропетровской области

Цитата

"Ночь массовых атак... Под удар врага попали два района – Синельниковский и Никопольский", – написал Резниченко.

Детали

Никопольский район оккупанты атаковали из "Градов" – прилетело 20 реактивных снарядов. Разрушены склады, цеха и админпомещение промышленного предприятия. Погибших и раненых нет.

Еще 20 реактивных снарядов попали в Марганецкую громаду – без разрушений и пострадавших.

В Покровской громаде из-за вражеских обстрелов повреждено предприятие энергетической инфраструктуры. Предварительно никто не пострадал.

По Синельниковскому району российская армия ударила четырьмя ракетами С-300– разрушен объект социальной инфраструктуры. Одну российскую ракету – X-59 – сбили украинские военные.