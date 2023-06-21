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російські міни можуть опинитися на пляжах Чорного моря- представник ООН

Київ • УНН

 • 747020 перегляди

КИЇВ. 21 червня. УНН. Міни, встановлені в районі греблі Каховської ГЕС і потім витіснені з місць мінування паводковими водами, можуть переміститися вниз за течією Дніпра і досягти пляжів Чорного моря. Про це заявив, виступаючи перед журналістами в Женеві, керівник Служби ООН з розмінування Пол Хеслоп, пише УНН із посиланням на Yahoo news.

російські міни можуть опинитися на пляжах Чорного моря- представник ООН

Деталі

За його словами, встановлені в районі греблі міни PMF-1, так звані «міни-метелики», досить легкі, щоб плисти вниз за течією на велику відстань.

«Я не здивуюся, якщо побачу, що ці міни або дійшли до моря, або опиняться там у найближчі місяці. На жаль, ми могли бачити, як протипіхотні міни викидаються на берегах Чорного моря», – додав Хеслоп.

Він пояснив, що протитанкові міни, які мають більшу вагу, ніж протипіхотні, з меншою ймовірністю переміщуються на великі відстані.

Нагадаємо

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області.

Підрив греблі призвів до повені на півдні, внаслідок чого загинула за даними МВС Украни 21 особа, було зруйновано будинки та сільськогосподарські угіддя.

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