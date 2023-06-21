российские мины могут оказаться на пляжах Черного моря - представитель ООН

Детали

По его словам, установленные в районе плотины мины PMF-1, так называемые «мины-бабочки», достаточно легки, чтобы плыть вниз по течению на большое расстояние.

«Я не удивлюсь, если увижу, что эти мины либо дошли до моря, либо окажутся там в ближайшие месяцы. К сожалению, мы могли видеть, как противопехотные мины выбрасываются на берегах Черного моря», – добавил Хеслоп.

Он пояснил, что противотанковые мины, обладающие большим весом, чем противопехотные, с меньшей вероятностью перемещаются на большие расстояния.

Напомним

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области.

Подрыв плотины привел к наводнению на юге, в результате чего погибло за данным МВД Украни 21 человек, были разрушены дома и сельскохозяйственные угодья.