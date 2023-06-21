российские мины могут оказаться на пляжах Черного моря - представитель ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Мины, установленные в районе плотины Каховской ГЭС и затем вытесненные с мест минирования паводковыми водами, могут переместиться вниз по течению Днепра и достичь пляжей Черного моря. Об этом заявил, выступая перед журналистами в Женеве, руководитель Службы ООН по разминированию Пол Хеслоп, пишет УНН со ссылкой на Yahoo news.
Детали
По его словам, установленные в районе плотины мины PMF-1, так называемые «мины-бабочки», достаточно легки, чтобы плыть вниз по течению на большое расстояние.
«Я не удивлюсь, если увижу, что эти мины либо дошли до моря, либо окажутся там в ближайшие месяцы. К сожалению, мы могли видеть, как противопехотные мины выбрасываются на берегах Черного моря», – добавил Хеслоп.
Он пояснил, что противотанковые мины, обладающие большим весом, чем противопехотные, с меньшей вероятностью перемещаются на большие расстояния.
Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области.
Подрыв плотины привел к наводнению на юге, в результате чего погибло за данным МВД Украни 21 человек, были разрушены дома и сельскохозяйственные угодья.