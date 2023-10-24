Російські кібератаки стають повсякденними явищами, що спрямовані на руйнування - Bloomberg

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Заступник міністра закордонних справ України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Антон Демьохін зазначив, що російські хакери продовжують атакувати. Йдеться про небезпеку для державних органів, служби безпеки та комерційних підприємств, включаючи фінансові установи. При цьому російські хакери намагаються вивести з ладу сервіси та отримати персональні дані. Незважаючи на те, що Україна значною мірою здатна стримувати ці спроби, ворожі спроби хакерських атак доволі небезпечні. Вони "ефективні в тому сенсі, що ми докладаємо багато зусиль", щоб запобігти їм, - зазначив Демьохін.

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«У цьому сенсі так, вони забирають у нас і час, і увагу, і ресурси», — сказав заступник міністра закордонних справ України під час інтерв'ю в Сінгапурі.

Україна зафіксувала 3 974 кіберінциденти в період з січня 2022 року - за місяць до початку вторгнення росії - по вересень 2023 року. Згідно з урядовими даними, з якими ознайомилося агентство Bloomberg, більшість з них були здійснені російськими зловмисниками. Але кремль та російські військові регулярно заперечують будь-яку причетність до хакерських операцій.

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