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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские кибератаки становятся повседневными явлениями, направленными на разрушение - Bloomberg

Киев • УНН

 • 131346 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Российские кибератаки становятся все более изощренными – сейчас они являются ежедневным явлением, направленным на подрыв жизненно важной инфраструктуры в военное время. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника МИД Украины, передает УНН.

Российские кибератаки становятся повседневными явлениями, направленными на разрушение - Bloomberg

Детали

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Антон Дёмехин отметил, что российские хакеры продолжают атаковать. Речь идет об опасности для государственных органов, службы безопасности и коммерческих предприятий, включая финансовые учреждения. При этом российские хакеры пытаются вывести из строя сервисы и получить персональные данные. Несмотря на то, что Украина в значительной степени способна сдерживать эти попытки, враждебные попытки хакерских атак довольно опасны. Они "эффективны в том смысле, что мы прилагаем много усилий", чтобы предотвратить их, - отметил Дёмехин.

Цитата

«В этом смысле да, они забирают у нас и время, и внимание, и ресурсы», — сказал заместитель министра иностранных дел Украины во время интервью в Сингапуре.

Украина зафиксировала 3 974 киберинцидента в период с января 2022 года - за месяц до начала вторжения россии - по сентябрь 2023 года. Согласно правительственным данным, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, большинство из них были осуществлены российскими злоумышленниками. Но кремль и российские военные регулярно отрицают любую причастность к хакерским операциям.

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